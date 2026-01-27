Oliveira do Bairro lidera região em percentagem de propriedades georreferenciadas

BUPi de Oliveira do Bairro registou 3.786 prédios em 2025. Cerca de 47% da área do concelho está já registada.

O Município de Oliveira do Bairro é o concelho da região de Aveiro com a maior percentagem de matrizes georreferenciadas através do Balcão Único do Prédio (BUPi), de acordo com dados da plataforma recolhidos a 9 de janeiro deste ano.

Segundo o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Pato, este resultado “reflete a vontade dos nossos munícipes em regularizar e proteger as suas propriedades, bem como o trabalho consistente e de qualidade que foi desenvolvido pelos técnicos do BUPi de Oliveira do Bairro ao longo dos últimos quatro anos”.

Desde a sua implementação, o BUPi de Oliveira do Bairro já registou um total de 16.977 matrizes, correspondentes a cerca de 47% da área total do concelho.

Em 2025, foram registados 3.786 prédios neste concelho bairradino, o segundo melhor ano desde o início do projeto, em 2021. O melhor registo verificou-se em 2023, com 5.688 propriedades georreferenciadas.

Ao nível da distribuição por freguesia, Oliveira do Bairro apresenta a maior percentagem de área georreferenciada (55%), seguida de Oiã e Palhaça (46%) e da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa (44%).

O BUPi é uma plataforma gratuita destinada a proprietários de prédios rústicos e mistos, permitindo identificar, delimitar e registar terrenos através da Representação Gráfica Georreferenciada (RGG), assegurando igualmente o registo na Conservatória do Registo Predial.

Para além da proteção dos direitos de propriedade, este processo contribui para uma gestão mais eficaz do território, nomeadamente na prevenção e mitigação de riscos como os incêndios rurais.

O Balcão Único do Prédio de Oliveira do Bairro funciona no edifício dos Paços do Concelho.