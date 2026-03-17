O. Bairro: Telhas angariadas em concerto solidário já seguiram para Leiria

As 17 paletes de telhas foram adquiridas com valor angariado em espetáculo no Quartel das Artes, no dia 19 de fevereiro.

Já seguiram para o Município de Leiria as 17 paletes de telhas destinadas à recuperação de habitações afetadas pela tempestade Kristin. As 5.100 telhas foram compradas com os 5.643 euros angariados no concerto solidário promovido pela autarquia de Oliveira do Bairro no dia 19 de fevereiro (4.350 euros de receita de bilheteira, mais 1.293 euros doados diretamente no evento).

O concerto solidário, que encheu por completo o Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, contou com a atuação de José Cid, Meninos da Sacristia, Salomão e Bárbara Oliveira, que participaram gratuitamente, assim como todos os técnicos e assistentes de sala do auditório, que nada cobraram pelo seu trabalho.

Os bilhetes para este concerto esgotaram em poucos dias, numa manifestação solidária bastante significativa, como realçou o presidente da Câmara, Duarte Novo. “Mais do que um extraordinário espetáculo musical, acabámos de assistir a uma enorme demonstração de solidariedade, de força e de esperança, para com aqueles que perderam tudo ou quase tudo na tempestade Kristin”, frisou o autarca, no final do concerto.

A tempestade Kristin atingiu Portugal na madrugada de 28 de janeiro, provocando danos significativos em habitações, infraestruturas e rede elétrica, bem como várias vítimas mortais. Os distritos de Leiria, Coimbra e Santarém estiveram entre os mais afetados.