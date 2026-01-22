Rotary de Oliveira do Bairro homenageia professora Rosalina Filipe

A cerimónia terá lugar no dia 31 de janeiro, pelas 19h30, na Residencial Estância, em Oliveira do Bairro, e pretende reconhecer publicamente o contributo de Rosalina Filipe para o desenvolvimento educativo, cultural, associativo e democrático da comunidade.

O Rotary Club de Oliveira do Bairro promove, no dia 31 de janeiro, uma cerimónia de homenagem a Rosalina Rosa Grangeia Filipe, cidadã natural do Troviscal.

Rosalina Filipe nasceu em 1948, no Troviscal, onde viveu sempre e construiu raízes profundas. Cedo revelou uma forte dedicação ao estudo e à vida comunitária. Licenciou-se em Química, na Universidade de Coimbra, num período marcado por intensas lutas académicas e políticas.

A sua carreira profissional ficou profundamente ligada ao ensino, tendo lecionado no Colégio do Infante, na atual Escola Secundária de Oliveira do Bairro e no IPSB, em Bustos, onde desempenhou diversos cargos de responsabilidade, incluindo a presidência da direção pedagógica.

Paralelamente, Rosalina Filipe destacou-se pela sua intensa participação na vida cultural e associativa do Troviscal. Foi uma das impulsionadoras da União Filarmónica do Troviscal, das Marchas Populares, do teatro de revista local e da criação da Escola de Artes da Bairrada, estando atualmente à frente da direção da UFT.

O Rotary Club de Oliveira do Bairro convida toda a comunidade a associar-se a esta homenagem. As inscrições encontram-se abertas até 26 de janeiro (através do email rcobairro@gmail.com ou dos contactos 966 010 637 e 938 157 987).