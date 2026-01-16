Velódromo recebe competição internacional de pista

A prova conta com a participação de 77 atletas inscritos, em representação de 17 países.

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos, vai ser palco de mais uma grande competição de ciclismo, o Troféu Internacional de Pista Artur Lopes. O evento desportivo teve início hoje, sexta-feira, terminando amanhã, sábado.

A prova conta com a participação de 77 atletas inscritos, em representação de 17 países, designadamente Argentina, Colômbia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Hungria, Inglaterra, Irlanda, México, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Turquia e Ucrânia.

Ao todo os participantes irão realizar 34 provas distribuídas pelas disciplinas de Scratch, Corrida por Pontos, Eliminação, Quilómetro, Perseguição Individual e Madison. Integrado no Troféu Internacional de Pista Artur Lopes irá decorrer em simultâneo a 1ª prova da Taça de Portugal.

Na sexta-feira as provas decorrem entre as 10h e as 15h e das 16h às 20h30. No sábado, entre as 9h e as 14h e das 15h às 19h45.

A entrada é gratuita.