O Velódromo Nacional, em Sangalhos, foi palco, na passada quinta-feira, de um evento inesquecível pela sua dimensão humana e desportiva. O reconhecimento, a gratidão e o sentimento de justiça dominaram a cerimónia promovida pelo Governo de Portugal, que condecorou atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos que representaram o país durante anos. Sob o lema “Em nome de Portugal: Muito para além do pódio”, o evento contou com a presença do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, entre outros governantes.
Exclusivo
Velódromo foi palco de gratidão a olímpicos e paralímpicos
Com a tónica na gratidão, a cerimónia que homenageou atletas Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos medalhados que, até à data, não tinham sido alvo do devido reconhecimento institucional, saldou-se num evento emotivo e inspirador.