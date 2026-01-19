Campeões olímpicos dominam Troféu Internacional Artur Lopes, em Sangalhos

No próximo fim de semana (entre 23 e 25 de janeiro) decorrem os Campeonatos Nacionais de Pista, para as categorias sub-15, sub-17, sub-19, elites e paraciclismo.

Iúri Leitão e Rui Oliveira voltaram a pedalar lado a lado, 524 dias depois de atingirem o topo do ciclismo mundial, protagonizando um regresso marcante ao Troféu Internacional Artur Lopes, disputado no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

Este reencontro assumiu um significado especial por ter acontecido na prova que homenageia Artur Lopes, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo entre 1992 e 2012 e figura determinante na construção do Velódromo Nacional de Sangalhos – uma verdadeira incubadora de campeões, cujo legado maior se traduziu na medalha de ouro conquistada pela dupla portuguesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O ponto alto da competição aconteceu este sábado, com a realização da prova de madison, disciplina em que Iúri Leitão e Rui Oliveira se sagraram campeões olímpicos. Foi a primeira vez que competiram juntos desde Paris, já na condição de campeões olímpicos, num momento assinalado com um equipamento de cor especial. A resposta em pista não deixou margem para dúvidas: a dupla “Leitão/Oliveira” controlou a corrida do início ao fim, impondo-se com autoridade.

Na segunda posição ficou a dupla Diogo Narciso e Carlos Salgueiro (Equipa Portugal), com João Matias e Matias Malmberg a fechar o pódio no madison.

Antes do madison, Iúri Leitão ganhou também na Eliminação, com Rui Oliveira a suceder-lhe, ao ser o segundo classificado. Ainda na Eliminação, foi o esloveno Bor Ebner que fechou o pódio deste sábado.

Já esta sexta-feira, no primeiro dia da competição, os dois campeões olímpicos tinham brilhado. Iúri Leitão foi o primeiro a destacar-se, vencendo a prova de scratch, precisamente à frente de Rui Oliveira. A ordem inverteu-se na corrida por pontos, que Rui Oliveira liderou seguido de Iúri Leitão.

Iúri Leitão destacou que foi uma sensação “muito boa poder voltar a correr um ano e meio depois do ouro olímpico em Paris”. “Já andávamos a adiar este momento há muito tempo, mas hoje conseguimos finalmente voltar a correr, com um fato especial, o que tornou o dia ainda mais especial para os dois. É sempre um orgulho correr com o Rui, mas como campeões olímpicos tem um significado ainda mais especial, sobretudo por estarmos em Portugal, a correr onde nos preparamos para todas as provas, inclusivamente para os próprios Jogos Olímpicos”, continuou.

Por seu turno, Rui Oliveira revelou que o facto de já estarem habituados um ao outro e terem “as técnicas bem apuradas”, terá sido o segredo do dia. “Foi nesta casa que crescemos e onde demos os nossos primeiros passos na pista, há mais de 12 anos e é sempre especial correr aqui e com estas cores, como campeões olímpicos e com este público, com a família e os amigos presentes e as bancadas cheias. O nosso objetivo hoje foi dar o espetáculo às pessoas e dar o nosso máximo em pista”, acrescentou.

“É para mim uma grande honra e um grande prazer ter o meu nome associado a uma prova de ciclismo de pista, que eu sempre defendi e sempre encorajei para Portugal, e que tem dado tantos e tão brilhantes campeões ao nosso país. Por isso estou extremamente feliz e de facto para mim será sempre um orgulho que exista o ciclismo de pista e um orgulho que estes campeões continuem a representar Portugal ao mais alto nível”, referiu Artur Lopes.

O segundo dia do Troféu Artur Lopes

No segundo e último dia do Troféu Internacional de Pista Artur Lopes, além da dupla campeã olímpica, também uma dupla polaca e uma estadunidense estiveram em evidência. Na prova de eliminação, Lily Williams (Human Powered Health) venceu, seguida de Olga Wankiewicz (Mat Atom Deweloper) e Patrycja Lorkowska (Polish National Team).

A prova de madison da elite feminina foi dominada pela dupla Wiktoria Pikulik e Daria Pikulik (Polónia). Lilly Williams e Nienke Veenhoven terminaram na segunda posição e Olga Wankiewicz e Maja Tracka (Polónia) completaram o pódio.

Entre os sub-23, Ramazan Yilmaz (Turkish National Team) venceu a prova de eliminação, seguido de Emre Kaplan (Turkish National Team) e Nejc Peterlin (Eslovénia). Na prova feminina, sobressaiu Aoife Obrien (Irlanda), com Martyna Szczesna (Mat Atom Deweloper) e Esther Wong (Irlanda) a completarem o pódio por esta ordem.

Nota de destaque ainda para os juniores, cujas provas pontuaram para a Taça de Portugal de Pista. Nos masculinos, João Silva (Paredes / Reconco) venceu o quilómetro contrarrelógio, Nolan Babayou (URT Velo 64) a eliminação e Ege Erulku (Bisvo SK) a perseguição individual. Entre as femininas, Eva Emídio (Atum General/Tavira/Madre Fruta) dominou, tendo vencido as provas das três disciplinas.

Chegou assim ao fim mais uma edição do Troféu Internacional de Pista Artur Lopes, que contou com um total de 94 participantes, oriundos de 17 países diferentes. Ao longo dos dois dias de competição, juniores, sub-23 e elites masculinos e femininas disputaram um total de 34 provas, sendo que, na categoria júnior, disputaram-se as primeiras provas a contar para a Taça de Portugal de 2026.

Recorde-se que no próximo fim de semana (entre 23 e 25 de janeiro) decorrem os Campeonatos Nacionais de Pista, para as categorias sub-15, sub-17, sub-19, elites e paraciclismo.