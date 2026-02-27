Águeda reconhece interesse público de novo resort de BTT

O projeto, a instalar no lugar do Ventoso (Préstimo), combina um empreendimento turístico de cinco estrelas com um parque dedicado à bicicleta de montanha, num investimento estimado entre 4,5 e 6 milhões de euros.

O executivo municipal de Águeda aprovou, por unanimidade, na reunião de 19 de fevereiro, o reconhecimento de interesse público municipal do “Vista da Torre & Fénix Bike Park”, a instalar no lugar do Ventoso, no Préstimo.

O projeto, que conta com o envolvimento de Mark McClure, especialista internacional na construção de trilhos de BTT, combina um empreendimento turístico de cinco estrelas com um parque dedicado à bicicleta de montanha, num investimento estimado entre 4,5 e 6 milhões de euros.

Trata-se, segundo Edson Santos, vice-presidente da autarquia, de “um projeto que nos interessa que se desenvolva e aconteça no nosso município”. O autarca acredita que a iniciativa “vai contribuir para o desenvolvimento daquela zona” rural e de baixa densidade, devendo ser candidata a programas de financiamento externos.

O empreendimento prevê a construção de um hotel de cinco estrelas com 24 unidades de alojamento e capacidade para 62 hóspedes, restaurante e bar panorâmico, centro de bem-estar com spa, piscinas e ginásio e um espaço para conferências, além de uma bike shop com serviços especializados e infraestruturas técnicas de apoio ao ciclismo. Em paralelo, integra o Fénix Bike Park, criado em 2024, que inclui a histórica pista de downhill do Ventoso, com mais de dois quilómetros de extensão e tradição competitiva desde 1996, bem como uma vasta área florestal com potencial para expansão de trilhos.

A proposta dirige-se sobretudo a turistas de natureza e desporto, atletas e empresas, com forte aposta nos mercados internacionais. O investimento prevê ainda a criação de 30 a 50 postos de trabalho diretos, com impacto indireto esperado no comércio, serviços, guias e produtores locais.

A autarquia destaca ainda a coerência do projeto com a identidade do concelho, historicamente ligado à indústria da bicicleta. “Águeda é a capital das duas rodas. Faz todo o sentido associar [esta realidade] à parte turística e de promoção do concelho”, afirmou Edson Santos, apontando o potencial para reforçar a notoriedade internacional do território neste setor.

Entre as possibilidades em análise está a articulação com o Bike Park de Recardães e com a rede municipal de trilhos pedestres e cicláveis, criando uma oferta integrada. “Existe a intenção de ligar este Bike Park com o já existente em Recardães”, revelou, referindo também a integração com o programa educativo “Bicicleta Vai à Escola” e com os clubes locais de BTT.

Implantado numa área de cerca de 2.1 hectares e alinhado com princípios de sustentabilidade ambiental, o projeto incorpora soluções de eficiência energética, gestão de água e valorização de materiais locais.

Com o reconhecimento agora atribuído, o “Vista da Torre & Fénix Bike Park” avança para novas fases de licenciamento e captação de investimento, posicionando-se como possível polo de turismo ativo, inovação e valorização ambiental no setor da bicicleta na região.