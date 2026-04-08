Coimbra iTEC e ACIBA lançam ciclo “TertulIAs” com foco na Indústria 4.0

O ciclo “TertulIAs” tem como principal objetivo promover uma cultura de inovação e estimular a transferência de conhecimento entre o meio académico e o tecido empresarial da região.

A Coimbra iTEC – Associação para a Inovação e Tecnologia da Região de Coimbra, em parceria com a ACIBA (Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira), promove amanhã, dia 9 de abril, pelas 16h, a primeira sessão do ciclo de conferências “TertulIAs”, dedicada ao tema “Automatização e Sensorização na Indústria”.

O evento terá lugar nas instalações da Measindot Engineering Lda, empresa de referência na área da engenharia industrial, localizada na ZI da Pedrulha (Casal Comba) proporcionando aos participantes uma oportunidade única de contacto direto com soluções tecnológicas aplicadas ao contexto empresarial.

O ciclo “TertulIAs” tem como principal objetivo promover uma cultura de inovação e estimular a transferência de conhecimento entre o meio académico e o tecido empresarial da região. Esta primeira sessão abordará dois pilares fundamentais da Indústria 4.0 — a automatização e a sensorização — tecnologias que permitem a recolha de dados em tempo real, a monitorização precisa de processos e a automatização de tarefas críticas, contribuindo para ganhos significativos de eficiência, produtividade e qualidade.

Num contexto marcado por elevados níveis de competitividade e pela crescente necessidade de redução de custos e emissões, a adoção de sistemas inteligentes assume-se como um fator estratégico para as empresas. A integração destas tecnologias permite uma tomada de decisão mais informada, maior flexibilidade produtiva e uma melhor adaptação às exigências do mercado.

O programa do evento inclui uma sessão de abertura, uma visita guiada às instalações da empresa anfitriã, uma apresentação técnica sobre processos de automatização e sensorização na indústria, seguida de um momento de encerramento e networking.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória.