“Tanto Mar!” de fevereiro inicia ciclo de tertúlias “Memórias Viajantes”  

No programa “Tanto Mar!” de fevereiro, que se realiza no próximo fim de semana, o Museu Marítimo de Ílhavo dá início ao ciclo de tertúlias “Memórias Viajantes”, destacando, na primeira sessão, no dia 25, às 17h, a “Barca dos Apóstolos” ex-voto pertencente à família do Tenente Alberto da Maia Mendonça, que tem estado em exposição no Museu, desde 2011.

Num momento informal, debate-se a importância da miniatura de embarcação nas vivências daquela família Ilhavense, a ligação da referida barca ao culto de São Pedro pela comunidade piscatória da Costa Nova, e a intervenção de conservação e restauro que está em curso. Em conversa estarão presentes Senos da Fonseca, Pires da Rosa e Carla Felizardo, que proporcionarão diferentes reflexões sobre a “Barca dos Apóstolos”.

As tertúlias “Memórias Viajantes” resultam de uma parceria do Museu Marítimo de Ílhavo com o Centro de Estudos Anglísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Museu de Marinha e a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.

Ainda no dia 25, sábado, no Museu, o programa “Tanto Mar!” de fevereiro inclui, entre as 10 e as 13 horas, uma oficina de modelismo, dinamizada pela T.E.A.M., em que os participantes são desafiados a construir um barco lagosteiro.

Entre as 10 e as 18 horas decorre a primeira sessão das “Oficinas com Risco – Ilustração com Fernando Correia”, biólogo e ilustrador. Em cada sessão exploram-se três técnicas diferentes: museum sketching no dia 25 de fevereiro; ilustrar com facas a 25 de março; e finais coloridos (lápis de cor) a 29 de abril.

No domingo, 26 de fevereiro, o “Tanto Mar” muda-se para o Navio-Museu Santo André para uma visita especial, pela mão de um antigo tripulante, Manuel Cadilhe Maio, marcada para as 16h. Após a visita, às 17h, será inaugurada a exposição “As redes de emalhar na pesca do bacalhau: os pesqueiros e as quotas”, também no Navio.

As inscrições podem realizar-se pelo telefone, 234 329 990, ou pelo endereço de e-mail do Museu Marítimo de Ílhavo.