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Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

30 de Abril de 2026 14:52

Educação // JB vai à escola // Oliveira do Bairro  

Palestra do JB alerta alunos do IPB para perigos das fake news

Dando seguimento ao projeto “JB vai à Escola”, na passada sexta-feira, 24 de abril, a diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, orientou uma palestra no Instituto Profissional da Bairrada, em Oliveira do Bairro, dirigida a dezenas de alunos de vários anos e cursos.

A sessão, marcada pela forte participação e interesse dos estudantes, abordou temas atuais como as fake news, a desinformação e o uso da inteligência artificial na distorção da realidade.

Ao longo da sessão, foram apresentados alertas e dicas para identificar conteúdos falsos, com exemplos práticos, nomeadamente em vídeo, culminando num exercício que evidenciou como um boato também pode configurar uma forma de desinformação.

fake news , IA , inteligência artificial , ipb , JB vai à escola , palestra