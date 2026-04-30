Palestra do JB alerta alunos do IPB para perigos das fake news

Dando seguimento ao projeto “JB vai à Escola”, na passada sexta-feira, 24 de abril, a diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, orientou uma palestra no Instituto Profissional da Bairrada, em Oliveira do Bairro, dirigida a dezenas de alunos de vários anos e cursos.

A sessão, marcada pela forte participação e interesse dos estudantes, abordou temas atuais como as fake news, a desinformação e o uso da inteligência artificial na distorção da realidade.

Ao longo da sessão, foram apresentados alertas e dicas para identificar conteúdos falsos, com exemplos práticos, nomeadamente em vídeo, culminando num exercício que evidenciou como um boato também pode configurar uma forma de desinformação.