Estrada entre Malhapão e Silveira vai ser requalificada

Investimento de 1,5 milhões de euros, tem um prazo de execução de 16 meses e contempla a Rua de Santo Amaro, que estabelece a ligação entre Malhapão e a Silveira, bem como das ruas Principal e do Canto, na Silveira.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro apresentou, no passado dia 21 de julho, a empreitada de “Requalificação da Estrada da Silveira – Entre Malhapão e a Passagem Inferior da Linha do Norte”.

A intervenção visa melhorar as condições de circulação rodoviária e pedonal entre as localidades de Malhapão e Silveira, na freguesia de Oiã.

Com um investimento de 1,5 milhões de euros e um prazo de execução de 16 meses, a intervenção contempla a requalificação da Rua de Santo Amaro, que estabelece a ligação entre Malhapão e a Silveira, bem como das ruas Principal e do Canto, na Silveira.

Na apresentação da empreitada, o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, sublinhou a importância desta intervenção para a população e para todos os que utilizam diariamente esta ligação.

“Esta é uma obra muito importante para os habitantes de Malhapão e da Silveira, mas também para todos os que utilizam diariamente esta via. Com esta intervenção, vamos melhorar significativamente as condições de circulação rodoviária e pedonal, reforçar a segurança, resolver problemas de drenagem de águas pluviais e proporcionar melhores condições de mobilidade e conforto. Temos consciência de que uma obra desta dimensão irá provocar alguns constrangimentos temporários no dia a dia de quem aqui reside ou circula. Por isso, apelamos à compreensão e colaboração de todos, lembrando que estes incómodos serão temporários e que a intervenção é realizada em benefício da população e da melhoria da qualidade de vida de todos.”

A empreitada prevê a reabilitação integral do pavimento da faixa de rodagem, a execução de novos passeios e a melhoria das condições de circulação pedonal, bem como a reformulação do sistema de drenagem de águas pluviais, através da construção de novos sumidouros e coletores nos locais onde atualmente se verificam problemas de acumulação de água.

Está igualmente prevista a renovação da sinalização horizontal e vertical e a implementação de outras medidas de segurança rodoviária, permitindo criar uma infraestrutura mais segura, confortável e adaptada às necessidades de quem diariamente utiliza estes arruamentos.

Com esta intervenção, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro pretende reforçar a qualidade da rede viária municipal, promovendo melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida da população e para uma circulação mais eficiente entre Malhapão e a Silveira.