Última hora: Câmara da Mealhada apresenta proposta final de orçamento de 17,7 milhões de euros

A Câmara Municipal da Mealhada apresentou esta manhã, em reunião de executivo, uma proposta final de orçamento no valor de 17,7 milhões de euros, menos quase 3 milhões do que havia sido apresentado no documento inicial/rascunho, há duas semanas.

O orçamento foi aprovado com os votos da maioria socialista e o voto favorável de João Seabra, do Movimento Juntos pelo Concelho da Mealhada. Os restantes dois vereadores da oposição votaram, um contra (Hugo Silva) e o outro absteve-se (Gonçalo Louzada).

O orçamento será agora apresentado, discutido e votado em Assembleia Municipal, que se realiza no dia 29 de dezembro.

Reportagem completa na edição de 22 de dezembro do JB.