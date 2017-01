Anadia: “Filho da treta” vai ao Cineteatro

José Pedro Gomes e António Machado vão trazer o “Filho da Treta” a Anadia, para uma apresentação única, no Cineteatro Anadia, no próximo dia 4 de fevereiro, pelas 21h30.

O nosso conhecido Zezé “prossegue a sua luta contra o bom-senso, a solidariedade, o trabalho e outros conceitos primeiro-mundistas, desta vez na companhia de Júnior, que anda de bicicleta desmontável. Zezé, ao nível da deslocação, continua a polir a ponta do sapatinho de verniz com cuspe. Mas é um cuspe mais sábio… Antigamente, a vida era uma selva. Agora, a vida é uma selfie. Toda a treta se dispersou e cresceu nas redes sociais e os especialistas têm tido alguma dificuldade em encontrar a genuína conversa da treta. Mas quem é vivo sempre falece, e também sempre aparece. Nada se perde, tudo se transforma – o código genético da Treta renasce com a assustadora e nada aguardada peça de teatro FILHO DA TRETA. Numa comovente irritação entre duas gerações perdidas, discutem-se as tascas gourmet, os refugiados, os paus de selfie, as novas famílias e outras pragas que assolam o mundo moderno deste saudoso bairro em vias de extinção”.

A peça tem texto de Filipe Homem Fonseca e de Rui Cardoso Martins e com encenação de Sónia Aragão.

Os bilhetes já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro às sextas-feiras e sábados, das 20h às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h. O bilhete de ingresso tem um custo de dez euros, com 50% de desconto para os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior.