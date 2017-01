Espaço Inovação Mealhada inicia Ciclo de Conferências

O Espaço Inovação da Mealhada vai dar início a um ciclo de conferências dedicadas a temáticas relacionadas com Inovação, Empreendedorismo e Economia Local. A primeira conferência acontece no dia 26 de janeiro.

Este ciclo de conferências de periodicidade mensal realizar-se-á na última quinta-feira de cada mês, preferencialmente ao final da tarde, no Espaço Inovação Mealhada. Os objetivos passam por facilitar o acesso de empresas, associações e instituições da região a informação relevante para a promoção da inovação e do desenvolvimento económico da região, bem como fornecer ferramentas que permitam aos empresários e empreendedores ultrapassar as barreiras e os desafios relacionados com a implementação de novas ideias e práticas nos seus projetos.

As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas em https://goo.gl/forms/xzXNbSrIPXE4zqwA3 .

Ciclo de Conferências

1.ª Conferência | 26 de janeiro | 18h30

Inovação, Empreendedorismo e Economia Local

Inovação: Como fazer? Que barreiras, que desafios? – Pedro Paiva, Auditor, Consultor e Formador em Qualidade e Inovação

Promover Inovação numa Empresa Familiar – Ana Fonseca, Sistema de Gestão da Qualidade e I&DI na J. Prior, Fábrica de Plásticos, Lda.; Pedro Graça, Departamento de Inovação na J. Prior, Fábrica de Plásticos, Lda.

2.ª Conferência | 23 de fevereiro | 15h

Incentivos para o Setor do Turismo

Gonçalo Gomes, Núcleo de Apoio aos Empresários, Empreendedorismo e Investimento Turístico da Turismo Centro de Portugal