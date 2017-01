Mais de 200 atletas competem, este fim de semana, no Meeting de Natação 4 Maravilhas da Mealhada

Mais de duas centenas de atletas de diversas equipas nacionais irão participar, no próximo fim de semana, no Meeting Internacional de Masters – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada.

As Piscinas Municipais da Mealhada vão receber, nos dias 7 e 8 de janeiro, o Meeting Internacional de Masters – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, organizado pela Associação de Natação Centro e Norte de Portugal e pela Câmara Municipal da Mealhada.

O Meeting conta com a presença de 209 nadadores (74 femininos e 135 masculinos) em representação de 30 clubes oriundos de todo o país. Esta é, assim, a edição que regista a maior adesão de sempre já que, no encontro anterior, o número de atletas inscritos foi de 185. O clube com mais atletas inscritos é o Leixões Sport Clube, com 28 inscrições, seguido do Clube dos Galitos / Bresimar, com 18, e em terceiro lugar o Clube Fluvial Portuense e o Gesloures – Gestão Equipamentos, ambos com 15 atletas.

As provas vão desenrolar-se ao longo de duas jornadas, com uma sessão no sábado, às 16h, e e duas sessões no domingo, às 10h e às 16h.