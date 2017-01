Vinhos: Bairrada brilha nos “Prémios Especiais Paixão pelo Vinho”

A Bairrada brilhou nos ‘Prémios Especiais Paixão Pelo Vinho’, a gala de celebração do 10.º aniversário da revista com o mesmo nome.

As festividades começaram com os convidados a serem brindados com a gama completa de espumantes Baga@Bairrada.

Entre espumantes, brancos, tintos e aguardentes foram 12 – num total de 47 – os néctares com o cunho da Bairrada a subir ao palco para receber os diplomas de ‘Paixão Pelo Vinho Excelência 2016’ (consultar lista abaixo). O Casino da Figueira da Foz foi ainda palco da consagração da Adega de Cantanhede e do enólogo Osvaldo Amado.

A região bairradina mostrou, mais uma vez, toda a sua vitalidade e potencial. Para Pedro Soares, Presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, “os prémios alcançados são uma mais-valia para a região. É este acumular de reconhecimento que nos faz crescer e nos permite ser uma referência para especialistas e consumidores. É gratificante sentir que estamos no caminho certo e que os vinhos da Bairrada estão já na ordem do dia [do setor].”.

Num país com muitas adegas cooperativas espalhadas por entre regiões que fazem do vinho a sua paixão, a Adega de Cantanhede soube destacar-se aos olhos da revista Paixão Pelo Vinho. A juntar aos quatro vinhos premiados – um dos quais, o ‘2221 Terroir Cantanhede’, criado em parceria com a Caves São João –, foi distinguida na categoria ‘Adega Cooperativa’. Detentora de variadíssimos prémios, é exemplo de um associativismo concertado a favor da excelência dos seus vinhos e do desenvolvimento da região.

Conhecedor e entusiasta da Bairrada, Osvaldo Amado sabe como ninguém o melhor que esta região pode dar aos seus vinhos. Um local que é uma referência não só na região, mas no país, e cujo trabalho foi agora reconhecido com o prémio ‘Enólogo de Mérito’. Como técnico da Adega de Cantanhede, Quinta do Encontro e Quinta dos Abibes, viu serem premiados com ‘Excelência’ oito dos seus vinhos; oito em 12 vinhos da Bairrada (outros se seguirão, do Dão).

Prémios ‘Paixão Pelo Vinho Excelência 2016’ – Lista de Vinhos da Bairrada

Adega de Cantanhede

Foral de Cantanhede – Tinto (Baga) Grande Reserva 2013 . DOC Bairrada

Marquês de Marialva – Branco Grande Reserva 2013 . DOC Bairrada

Marquês de Marialva Cuvée – Espumante Branco (Arinto e Baga) Extra Bruto 2011 . DOC Bairrada

Adega de Cantanhede e Caves São João

2221 Terroir Cantanhede – Tinto 2011 . DOC Bairrada

Aliança Vinhos de Portugal

Aliança XO – Aguardente Velha 40 Anos

Caves Primavera

Áurea – Aguardente Velha 10 Anos

Kompassus Vinhos

Kompassus Private Collection – Tinto (Baga) 2011 . DO Bairrada

Quinta do Encontro

Encontro – Espumante Branco (Arinto) Bruto 2011 . DO Bairrada

Encontro 1 – Branco (Arinto) 2012 . DO Bairrada

Quinta dos Abibes

Quinta dos Abibes Sublime – Tinto (Touriga Nacional) 2010 . DO Bairrada

Quinta dos Abibes Sublime – Espumante Branco Brut Nature 2010 . DO Bairrada

Vinícola Castelar

Trôno Real – Aguardente Vínica Velhíssima