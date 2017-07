A Câmara Municipal de Anadia vai realizar, no dia 12 de julho, quarta-feira, pelas 21h00, no Pavilhão de Desportos de Anadia, a “Cerimónia de Reconhecimento de Mérito Desportivo 2017” dedicada aos atletas e coletividades do concelho.

Para além do reconhecimento dos sucessos alcançados pelos atletas, a título individual ou coletivo, nas diferentes modalidades desportivas que se praticam no concelho, o Município decidiu também homenagear algumas figuras anadienses que têm colhido sucesso a nível nacional e internacional, como é o caso de Toni, ex-atleta e treinador do Sport Lisboa e Benfica, que vai ser distinguido com o Prémio Carreira. Os técnicos Nuno Dias, treinador da equipa de Futsal do Sporting Clube de Portugal, Nuno Ferrão e Filipe Faria, Selecionador Nacional e Adjunto do Selecionador de sub 17 em Hóquei em Patins, respetivamente, receberão o galardão de Mérito Desportivo.

A distinção do Mérito Desportivo será feita a quatro níveis: Coletivo, Individual, Carreira e Sentir Anadia – Contributo para o Movimento Desportivo Concelhio. Este último nível visa destacar as associações desportivas registadas na plataforma “Sentir Anadia” que, cumulativamente, apresentaram plano de atividades para a época 2016/2017 e implementaram ações previstas no mesmo. Recorde-se que a plataforma se encontra alojada no website do Município de Anadia e dá visibilidade às iniciativas das entidades parceiras deste projeto.

Para além daquelas distinções, a autarquia pretende ainda dar visibilidade ao sucesso desportivo e ao trabalho realizado por cada associação desportiva do concelho. Neste sentido, solicitou a cada uma destas entidades que, de entre os elementos que integram os respetivos grupos de trabalho, elegesse o (a) Diretor(a) / Seccionista do Ano e o (a) Treinador (a) do Ano, os quais serão também distinguidos nesta noite de promoção do desporto de Anadia.

A noite ficará marcada também por alguns momentos culturais.