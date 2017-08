Termina na próxima quinta-feira, dia 31 de agosto, a fase de votação dos projetos finalistas do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de Anadia 2017. Nos termos do regulamento, podem votar todos os jovens residentes no concelho de Anadia, com idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos de idade, inclusive, e que estejam registados no portal desta iniciativa.

“Programa Florestal”, “Anadia + Digital”, e “Eco Parque em Sangalhos” são os projetos em votação. O primeiro, no valor de 150 mil euros, prevê da criação de um programa de apoio e proteção florestal a funcionar no concelho de Anadia, nomeadamente nas freguesias de Avelãs de Cima, Moita e Vila Nova de Monsarros. O segundo, no valor de 60 mil euros, pretende tornar o município mais eficiente do ponto de vista informático e mais amigo do ambiente, e consiste na criação de duas aplicações móveis e de uma plataforma agregada ao site do município, que permitirão acesso aos cartões criados pelo município (Anadia Jovem, Anadia Sénior, Biblioteca Municipal e Piscinas) e à informação sobre os tipos de eventos mais interessantes para cada munícipe. Anadia + Digital também tem como objetivo a introdução de um sistema de faturação eletrónica para o serviço de águas e saneamento. O terceiro projeto, orçado em 89.751,80 euros, propõe o aproveitamento da zona anexa ao complexo desportivo do Sangalhos Desporto Clube, a qual se encontra ao abandono e que, perante uma obra de excelência como é o complexo, se entende que deverá estar ao mesmo nível.

De recordar que o OPJ é uma iniciativa da Câmara Municipal de Anadia, que disponibilizou uma verba de 300 mil euros destinada a promover a participação cívica dos jovens na elaboração do orçamento municipal, estreitando a sua ligação à autarquia, e reforçando, desta forma, os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais necessidades da população jovem.

Os votantes deverão residir no concelho de Anadia e ter entre 16 e 35 anos de idade, sendo também obrigatório o seu registo no portal www.anadiaparticipa.pt, o qual é feito através preenchimento online de um formulário, a que o participante deverá anexar um documento de identificação digitalizado. Após a confirmação do registo, o participante terá acesso a informação relativa aos projetos que se encontram em votação. Cada jovem eleitor votará online em dois dos três projetos propostos, podendo ser assistido pelos serviços da Biblioteca Municipal de Anadia, caso seja necessário.