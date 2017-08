Os eleitos da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro aprovaram uma recomendação para que o largo em frente ao Instituto Profissional da Bairrada (IPB) pudesse ter a denominação de “Largo Comendador Almeida Roque”.

Esta proposta, votada por unanimidade, recomenda à Câmara e Assembleia Municipais a aprovação do nome desta importante figura local para denominar, de futuro, aquele espaço.

Para os proponentes – que levaram o assunto a reunião, no passado mês de abril, e que fizeram chegar à Câmara a decisão no mês seguinte – o comendador Almeida Roque sempre mostrou pelo concelho de Oliveira do Bairro, e pelas suas gentes, um carinho muito especial. “Esse testemunho está demonstrado pelas ajudas concedidas a instituições de cariz social, humanitário, desportivo e cultural, cujo expoente máximo é a criação da Fundação Comendador Almeida Roque, com um investimento da sua parte superior a 2,5 milhões de euros, propriedade do IPB, que embora recente tem-se mostrado poder vir a ser o motor de um novo paradigma na aprendizagem, mormente no ensino profissional”, refere a sugestão.

Os autores desta proposta de recomendação consideram que “é a altura de o Município de Oliveira do Bairro lhe prestar a devida homenagem e agradecimento público pela sua dedicação às causas de Oliveira do Bairro, designado o largo frontal à sua Fundação, o nome de Largo Comendador Almeida Roque”.