Mais de 1.000 cães estão já inscritos nas provas da exposição canina internacional de Aveiro, que atinge este ano um número recorde de participação. No total, cerca de 1.200 animais de companhia são esperados no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. A 9.ª Exposição Canina Internacional de Aveiro e a 8.ª Exposição Felina Internacional de Aveiro decorrem no próximo fim de semana de 30 de setembro e 1 de outubro.

As inscrições ainda estão abertas, mas mais de 1.000 cães de várias raças e países estão já inscritos nas provas do concurso internacional. A par do concurso, realizam-se as exposições especializadas das raças Retrievers e Dogue de Bordéus e as exposições monográficas do Cão São Bernardo, Rottweiler, do Cão da Serra d’Aires e Cane Corso.

A prova prática do Cão de Água Português regressa este ano. A atividade vai ter lugar na Praia da Meia Laranja – Barra, no sábado, às 11h.

No Parque de Feiras e Exposições de Aveiro as provas de obediência, o workshop “Reanimação Cardio-Pulmonar em Animais” da Equipa Cinotécnica dos Bombeiros de Valongo, a exposição de animais exóticas e o concurso nacional de ouriços pigmeus africanos prometem prender a atenção dos visitantes.

O público poderá ainda usufruir de zonas de gastronomia, lúdicas e infantis (insufláveis) e comerciais. O bilhete de entrada no recinto custa 2 euros por pessoa e é válido para uma entrada. As crianças até aos seis anos de idade, inclusive, não pagam.

160 gatos. Em exposição permanente vão estar 160 exemplares das raças Persas, Exóticos, Bosques da Noruega, Sagrados da Birmânia, Europeus, Abissínios, Brithish, Chartreux, Azul Russo, Somali e Orientais, entre outras.

Cão doméstico. É uma das atividades de maior sucesso. A eleição do melhor cão doméstico vai dar prémios aos animais de companhia mais habilidosos e encher os donos de orgulho. As inscrições para o 4.º Concurso de Beleza Canina Royal Canin Aveiro Expo são gratuitas e podem ser feitas em http://www.expocaninaefelinaaveiro.pt.

Brincar aos veterinários. “Vem ser veterinário por um dia” é o repto feito a todas as crianças pela Policlínica Veterinária de Aveiro. Os mais pequenos são convidados a vestir uma bata, usar um estetoscópio e conhecer melhor os sintomas de doenças dos seus animais de estimação. Para os mais novos haverá ainda concursos de desenho e ateliês de pinturas faciais.

Cães, gatos e muito mais. Aos cães e aos gatos vão juntar-se os ouriços. A Associação para a Preservação e Protecção de Ouriços promove o 7.º Concurso Nacional de Ouriços Pigmeus Africanos. Os animais exóticos (répteis, anfíbios, artrópodes, aves e mamíferos) também vão estar presentes, numa exposição promovida pela Alvespet.