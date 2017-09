No próximo dia 13 de outubro, pelas 21h30, no Cine-Teatro Messias da Mealhada, a Companhia de Teatro Caixa de Palco irá estrear-se com o espetáculo “Os Piratas”.

A Companhia de Teatro Caixa de Palco surge no presente ano, tendo como diretora artística a atriz Marta Pires, também mentora do projeto em conjunto com o ator e produtor Fernando Alves, atualmente também produtor das Produções Filipe La Féria.

O espetáculo Os Piratas é uma adaptação da obra com o mesmo nome de Manuel António Pina, pertencente às metas curriculares de 6.º ano e sendo leitura obrigatória no Plano Nacional de Leitura.

É uma obra intrigante, que nos remete para um plano onírico, fazendo-nos navegar constantemente entre o sonho e a realidade e onde podemos assistir aos devaneios de Manuel, um jovem que se vê envolvido numa misteriosa aventura, quando, sem saber bem como, nem porquê, entra a bordo de um navio de piratas.

Numa adaptação divertida e empolgante, que conta com a interpretação de Marta Pires, Alexandre Santos e Gonçalo Babo, a Caixa de Palco promete fazer o público viajar num imaginário de barcos e capitães, de sonhos e fantasias, com muitas gargalhadas e boa disposição à mistura.

Os bilhetes têm o valor de três euros e podem ser adquiridos na Papelaria Jardim da Mealhada ou no próprio dia, a partir das 16h, no Cine-Teatro Messias, devendo, no caso da última opção serem antecipadamente reservados através dos contactos producao@caixadepalco.pt / 915016027.