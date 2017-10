A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA) está a iniciar mais uma campanha de angariação de fundos para fazer face às obras em curso de ampliação e requalificação do quartel.

A angariação de fundos que agora começa vai, ao longo dos próximos meses, assumir diversas vertentes, sendo que as mais imediatas se prendem com a venda de rifas por todo o concelho e um concerto solidário com o artista José Cid.

Rifas já podem ser adquiridas. As rifas já estão a circular e vão chegar a todas as freguesias do concelho de Anadia. São livros com cinco rifas (10 euros) e que habilitam o seu detentor a sete prémios diferentes, todos eles oferecidos por empresas do concelho.

Mário Teixeira, presidente da direção da AHBVA, avança que se trata de realizar uma ação já levada a cabo no passado com grande sucesso.

As rifas vão circular nas freguesias através de comissões destacadas para o efeito.

O grande objetivo será a venda dos 5 mil livros num total de 25 mil rifas e que podem totalizar uma receita de 50 mil euros a favor da AHBVA.

Por isso, uma comissão que integra elementos do Conselho Geral da AHBVA irá percorrer as localidades do concelho, apelando à generosidade de todos.

A meta é ter todas as rifas vendidas até 20 de dezembro, data do aniversário da AHBVA e do sorteio.

Mário Teixeira gostaria de atingir a totalidade deste objetivo na medida em que as obras em curso no quartel dos voluntários de Anadia são avultadas.

Obras que continuam a decorrer a bom ritmo e que se espera estejam concluídas até final do ano.

Mário Teixeira avança ainda que já seguiram para os párocos do Arciprestado, cartas dando conta desta iniciativa e solicitando que nos avisos das missas seja publicitada esta campanha, mas também solicitando a permissão às equipas formadas por bombeiros do quadro de honra e diretores para que, no final das eucaristias, procedam à venda das rifas.

Concerto solidário com José Cid

José Cid abraça, uma vez mais, uma causa solidária em Anadia, desta feita a favor dos bombeiros locais.

O artista leva a cabo um concerto solidário, a 29 de outubro, pelas 21h, no Pavilhão dos Desportos de Anadia, junto ao complexo desportivo da cidade.

A José Cid juntam-se Gonçalo Tavares, João Menano, Pepe e Zé Pê, entre outros, para uma noite inesquecível.

As receitas deste concerto (com bilhetes a 5 “capacetes” – crianças até 12 anos não pagam) reverte integralmente a favor da AHBVA.

Outras iniciativas já na forja. Tendo em vista esta enorme campanha de angariação de fundos, a AHBVA irá ainda promover um Jantar Solidário que deverá ocorrer a 18 de novembro, em local ainda a designar.

Em processo de organização está ainda um Espetáculo Musical Solidário, a acontecer no dia 11 de novembro, no salão de Ferreiros e que irá contar com a presença de vários artistas, entre os quais Diogo Rafael, Julião e Ace Girls.

A Caminhada Solidária é uma outra ação que vai marcar o arranque do ano de 2018. Terá lugar no dia 6 de janeiro (Dia de Reis).