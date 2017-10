Cerca de 220 pessoas participaram no almoço comemorativo dos 75 anos da Casa do Povo do Troviscal (CPT), que no domingo, dia 22 de outubro, decorreu no salão da associação e que marcou o fim das celebrações que se realizaram durante quase todo o mês na vila do Troviscal.

Depois de uma exposição fotográfica, descerramento de uma lápide comemorativa, torneios de damas e xadrez, encontro de coros, demonstração das suas diversas valências, entre outros momentos, a Casa do Povo do Troviscal levou a cabo o almoço que assinalou oficialmente as bodas de diamante da coletividade, na companhia de associados, amigos, representantes do poder local e entidades eclesiásticas, numa tarde de festa que culminou com o corte do gigantesco bolo depois de entoados os tradicionais parabéns.

O presidente da direção, Humberto Carvalho confessou ao JB que o balanço das comemorações foi “francamente positivo, mas foi pena que em alguns dos momentos não tivesse contando com a adesão que desejávamos dos troviscalenses” mas “estou muito contente por termos juntado aqui hoje mais de 200 pessoas”.

Volvidos os festejos, a CPT vai avançar com as obras de restauração do Posto Médico e da pintura exterior do edifício, para além de melhoramentos ao nível da canalização e eletricidade, melhoramentos já entregues ao empreiteiro, orçados em cerca de 7.000 euros.

