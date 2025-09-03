“Estes cidadãos mostram-nos que Oliveira do Bairro é feita de exemplos de vida que devemos valorizar, reconhecer e seguir”, referiu Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, durante a sessão comemorativa que assinalou o 22.º aniversário de elevação da sede do concelho a cidade e das sedes de freguesia a vilas, que teve como palco o Quartel das Artes, na noite do dia 26 de agosto.
Oliveira do Bairro Exclusivo
Dia da Cidade em Oliveira do Bairro: “Exemplos de vida para reconhecer e seguir”
O Município de Oliveira do Bairro condecorou várias personalidades com a Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, entre as quais, o antigo autarca do Troviscal, Adelino Ferreira da Cruz.