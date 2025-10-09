Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

9 de Outubro de 2025 10:28

Oliveira do Bairro // Troviscal   Exclusivo

“A Porta”: Igreja Evangélica abre Loja Social no Troviscal

Aberta desde o dia 4 de outubro, a Loja Social tem registado grande afluência. Apesar do nome – loja social -, “Aqui não se compra nem se vende nada. Tudo o que existe resulta de doações. É a própria Igreja que suporta os custos operacionais, embora quem o deseje possa deixar um donativo”.

A Igreja Evangélica Baptista do Troviscal inaugurou, há pouco mais de uma semana, “A Porta – Loja Social”, um projeto solidário instalado no antigo templo da congregação, na Rua Jaime Pato.

