Henrique Fidalgo demitiu-se da liderança da Concelhia do PSD Anadia.

Foi através das redes sociais e pouco depois do encerramento das urnas no último domingo que o presidente da Concelhia de Anadia do PSD dava a conhecer publicamente a sua demissão, na sequência da derrota expressiva que o partido registou nas Autárquicas de domingo.

No post colocado no seu mural, o líder da Concelhia dava conta de que terminava ali, naquela noite, a sua função de presidente da concelhia do PSD Anadia.

Sem falar de resultados eleitorais ou de responsabilidades por este desaire, deixou um agradecimento a todos aqueles com quem conviveu nos últimos tempos.

“Fui apenas mais um que tinha uma missão, que lutou por ela, e que se limitava apenas a elevar o PSD. Foi um caminho difícil em que tivemos que lutar contra muitos obstáculos, alguns deles dentro do próprio partido!”, refere no post em que deixa ainda parabéns aos vencedores.

Contactado pelo JB, foi parco em palavras e apenas deixou transparecer que foi uma derrota clara e expressiva, tendo o eleitorado de Anadia preferido “dar a vitória e continuidade a um projeto que nada acrescenta a Anadia.”

Ler mais na edição impressa ou digital