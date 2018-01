Mais de 900 crianças vão invadir as ruas da Mealhada em mais um desfile do Carnaval de Palmo e Meio, já no próximo domingo, dia 4 de fevereiro.

As crianças, das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e do Agrupamento de Escolas da Mealhada, vão desfilar pelas ruas centrais da cidade, a partir das 15h, começando na Rua Visconde Valdoeiro, seguindo depois pela José Cerveira Lebre, Eduardo Alves de Matos e Avenida Dr. Manuel Lousada.

Cada instituição apresentará neste carnaval um tema associado ao seu projeto educativo.

O Carnaval de Palmo e Meio é organizado pelo Setor de Ação Social da autarquia, no âmbito da Rede Social do Município.