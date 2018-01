O Município de Oliveira do Bairro preparou uma programação especial para festejar o Carnaval, que vai contar com um desfile, um baile de máscaras e uma caminhada noturna.

Lília Ana Águas, vereadora da Educação e Cultura da Câmara Municipal, destaca a “aposta deste executivo numa programação especial que, para além de propostas próprias, pretende trazer a Oliveira do Bairro um pouco do melhor Carnaval que se festeja em municípios com grande tradição nesta área”. Para a autarca, “é importante diversificar a oferta cultural do município, apostando em eventos diferenciadores, que elevem a auto-estima dos oliveirenses e atraiam pessoas ao concelho”.

No dia 4 de fevereiro, “Domingo Magro”, as ruas da cidade de Oliveira do Bairro vão servir de palco a um deslumbrante e bem ritmado desfile de escolas profissionais de samba, oriundas de Ovar, Estarreja e Figueira da Foz, locais com grande tradição nos festejos carnavalescos. O início do desfile está marcado para as 15h. Para este desfile foram convidadas a participar todas as IPSS do concelho. Trinta minutos antes, às 14h30, vai acontecer “O Maior Brinde de Carnaval”, no Espaço Bairrada de Oliveira do Bairro. Para este efeito, a autarquia convida toda a população para brindar ao Carnaval com espumante da Bairrada.

Para dia 9 de fevereiro, às 14h, está marcado um Baile de Máscaras Sénior à La Belle Époque, que vai decorrer no Espaço Inovação, em Vila Verde. A iniciativa, que tem como público alvo a população com mais de 55 anos de idade, inclui um lanche oferecido pela Câmara Municipal a todos os participantes. A autarquia já convidou todos os utentes das IPSS do concelho, estendendo o convite a toda a população. A inscrição para este “baile” é obrigatória e deve ser feita nas Juntas de Freguesia do concelho ou através do email rede-social@cm-olb.pt.

A programação do concelho de Oliveira do Bairro continua no dia seguinte, sábado, com uma Caminhada Noturna de Carnaval que vai percorrer os caminhos da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. A concentração dos participantes, que deverão ir mascarados, está marcada para as 19h, em Bustos, com partida no parque junto ao edifício da Junta de Freguesia. As inscrições para a caminhada devem ser realizadas até ao dia 6 de fevereiro, através de formulário on-line, disponibilizado na página da Câmara Municipal, em www.cm-olb.pt.