O ator Vitor Hugo (Diego Ventura na telenovela “a Herdeira” da TVI) é o Rei do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, apresentado no passado sábado na sede da Associação do Carnaval da Bairrada (ACB).

O ator brasileiro, que terá a companhia no trono da atriz Raquel Loureiro, foi a aposta da organização para os festejos deste ano, que decorrerão de 6 a 13 de fevereiro e que marcam 40 anos de Carnaval na Mealhada.

Apostando no reforço do apoio às quatro escolas de samba que vão participar nesta edição, assim como priorizar os investimentos para a tenda noturna e para os dois grandes desfiles de domingo e terça-feira, a Associação do Carnaval viu-se obrigada a deixar cair esta edição o Desfile Trapalhão, justificando não ter orçamento para levar a cabo todas as iniciativas ligadas aos festejos.

Esses constragimentos financeiros, explicados em conferência de imprensa são relativos ao apoio da Câmara da Mealhada, que no protocolo não acionou a cláusula de salvagurada de mau tempo, não transferindo 24 mil euros para a ACB. “Estava a chover na terça-feira e as pessoas de longe não vieram, havendo uma redução de 5.000 pessoas”, disse Alexandre Oliveira, frisando que “fazia todo o sentido receber, mas a Câmara assim não entendeu, daí o nosso orçamento reduzido para este ano”.

“Vamos ter Carnaval no centro, vamos ter tenda no centro. O modelo é o mesmo do ano passado”, destacou o presidente da ACB.

Com a tenda de portas abertas de sexta-feira, dia 9 a terça-feira, dia 13, com entradas gratuitas, os festejos começam logo com a apresentação das escolas de samba, assegurando a animação noturna para depois divulgar na noite de terça-feira os vencedores do Troféu Joham D’Oliveira, uma iniciativa das ecolas participantes e da Associação, em homenagem ao conhecido sambista falecido no ano passado.

Com as entradas fixadas de novo nos cinco euros para os dois desfiles, o Carnaval mais brasileiro de Portugal conta com a participação de cerca de 700 figurantes, quatro escolas de samba e cinco grupos organizados.

João Paulo Teles

Leia a reportagem completa na edição de 18 de janeiro de 2018 do Jornal da Bairrada