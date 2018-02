“Trabalhar de forma competente e dedicada para unir, motivar e engrandecer a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia.” É desta forma que Arménio Cerca, ex-autarca da Freguesia de Ancas, durante quatro mandatos e atual membro da Assembleia Municipal de Anadia (eleito das listas do MIAP) quer liderar a AHBVA.

É candidato às eleições para os órgãos sociais que se vão realizar em março próximo e terá como adversário o ex-bombeiro e empresário Pedro Carvalho (já entrevistado por JB), candidato por outra lista.

Arménio Cerca, que é também presidente do Desportivo de Ancas, aceitou o desafio e convite que lhe fora endereçado pela atual direção para encabeçar uma candidatura à liderança da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA).

A JB explica as razões que o levam a abraçar este desafio: “decidi avançar com uma lista candidata às eleições para os corpos sociais AHBVA porque fui convidado, e como ao longo da minha vida tenho dedicado o meu tempo às causas públicas, desportivas e sociais, decidi aceitar este desafio, na certeza de que poderei contribuir para o engrandecimento da AHBVA.”

O candidato que é também vice-presidente da direção da Solsil (Silveiro) avança que, até ao momento, as suas prioridades têm sido a constituição das listas para os Órgãos Sociais.

“Os Órgãos Sociais estão a ser renovados com a entrada de novas pessoas, pretendendo-se que todos representem o apostar em objetivos e ações que contribuam ainda mais, para promover sempre o bom relacionamento entre todos os Órgãos Sociais e o Comando, bem como para melhorar o socorro de pessoas e bens”, adianta Arménio Cerca, que destaca a renovação da direção bem como dos Órgãos Sociais, “prioridade” que o levou a “decidir aceitar a candidatura”.

Embora tenha Pedro Carvalho como adversário, depois de questionado se esta será uma disputa difícil, Arménio Cerca rejeita essa ideia. E explica: “o que haverá são duas listas, com projetos semelhantes ou diferentes, mas que com toda a certeza, pretendem o melhor para a AHBVA em quem os associados irão votar e decidir, quem pretendem para liderar os destinos da AHBVA nos próximos três anos.”

Ler mais na edição impressa ou digital