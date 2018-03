“Os meus amigos” é o nome do livro de histórias infantis que o anadiense (por adoção) Albano Jorge vai lançar no próximo dia 7 de abril, pelas 16h, na Biblioteca Municipal de Anadia.

De resto, Albano Jorge dispensa grandes apresentações. É colaborador assíduo com todas as associações culturais e sociais. Por isso, é frequente vê-lo participar em eventos e momentos culturais, seja na Câmara Municipal de Anadia, no Museu do Vinho Bairrada, na Biblioteca Municipal de Anadia, na Misericórdia de Anadia (infantário), na APPACDM-Anadia e em muitas outras.

Agora, volta a ter os holofotes virados para si, ao dar a conhecer cinco amigos de quatro patas que marcaram ou marcam a sua vida. Pequenote, Maria Augusta, Princesa, Dunga e Arnesto são os pequenos grandes heróis deste livro, que todos os avós podem e devem contar aos netos.

Leia a entrevista completa na edição de 29 de março 2018 do JB