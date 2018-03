A última reunião ordinária da Câmara Municipal de Cantanhede, em 20 de março, decorreu nas instalações da INOVA-EM, com a presença da administração e de trabalhadores desta empresa municipal.

Da agenda da reunião camarária, o assunto em maior destaque foi a aquisição de terrenos para ampliação da Zona Industrial de Cantanhede, processo em que a autarquia está a adquirir várias parcelas. Aprovada por unanimidade, a deliberação estabelece os termos dos acordos celebrados com 15 proprietários para a compra de 38.204 m2, pelo valor de 195.940 euros, devendo os restantes terrenos já negociados ser igualmente objeto de deliberação camarária numa das próximas reuniões do executivo. As parcelas negociadas perfazem uma área total de cerca de 250.000 m2 e correspondem a um investimento total de 1.250 mil euros. Além deste montante, a Câmara Municipal investe na construção de infraestruturas, estando para esse efeito já em concurso uma empreitada com o preço base de 370.973 euros. “O valor dos terrenos e da construção das infraestruturas representa um forte investimento na criação de condições favoráveis à instalação de empresas, com todos os benefícios daí decorrentes do ponto de vista da dinamização da base económica e ao nível alargamento das oportunidades de emprego”, refere a presidente da Câmara Municipal. Helena Teodósio.

