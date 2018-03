A Câmara Municipal de Anadia vai ampliar a Zona Industrial (ZI) do Paraimo, em Sangalhos, a fim de dotá-la de condições que viabilizem a fixação de novas atividades económicas e a criação de emprego, concorrendo, dessa forma, para o desenvolvimento integrado do concelho.

Nesse sentido, o executivo municipal determinou, na sua última reunião, realizada no passado dia 21 de fevereiro, o início do procedimento conducente à elaboração do Plano de Pormenor de Expansão da Zona Industrial do Paraimo. De recordar que esta ZI foi iniciada em 2002, com o objetivo de criar uma área ordenada e infraestruturada para acolhimento de empresas e de indústrias, dando assim cumprimento à estratégia definida no Plano Diretor Municipal.

Atualmente, esta ZI é constituída por 43 lotes de terreno, dos quais 95% foram já alienados. Tem uma excelente localização, face à proximidade de importantes eixos rodoviários, bem como de infraestruturas portuárias e ferroviárias.

De referir ainda que o concelho de Anadia, para além da ZI do Paraimo conta ainda com mais duas zonas de acolhimento empresarial, uma em Amoreira da Gândara e outra em Vilarinho do Bairro, existindo, nesta última, poucos lotes disponíveis.