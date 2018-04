Manuel Paulo e Nuno Guerreiro sobem ao palco do Cineteatro Anadia no próximo sábado, 14 de abril, pelas 21h30, para o primeiro concerto oficial da digressão que celebra os 25 anos de carreira da Ala dos Namorados.

O concerto de Anadia marca o arranque da Tour ADN 25 Anos, e decorrerá integrado na edição 2018 dos “Concertos de Primavera”, uma série de espetáculos acústicos e em formato intimista, promovidos pela Câmara Municipal de Anadia. Será uma ocasião especial para ouvir todos os êxitos da Ala, numa sucessão de temas que se encarregará de nos lembrar o lugar que o grupo ocupa já na história da música popular portuguesa.

Recorde-se que a Ala dos Namorados surgiu em torno de canções com letras de João Monge e música de João Gil, e que o convite a Manuel Paulo para compor deu origem a novas canções, permitindo reunir material para um álbum, que viria a ser gravado com a voz de Nuno Guerreiro. Seguiram-se sete discos e grandes canções como “Caçador de Sóis”, “Loucos de Lisboa” ou “A História do Zé Passarinho”. A estas juntou-se, no passado dia 8 de março, “Culpada”, o mais recente single da Ala.

Os últimos bilhetes, apenas para a 1.ª e 2.ª plateias, podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia na sexta-feira, das 20h às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h00. A compra pode também ser feita na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.