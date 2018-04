O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com um novo serviço gratuito de recolha seletiva de resíduos porta a porta. destinado ao comércio e serviços.

Para aquele efeito, uma comitiva liderada pelo presidente da Câmara, Duarte Novo, e pelo vice-presidente, Jorge Pato, visitou os estabelecimentos comerciais de Oiã, iniciando uma campanha de divulgação deste novo seriço.

A comitiva integrou igualmente técnicos municipais e da empresa ERSUC, dando a conhecer o serviço e sensibilizando os comerciantes para as vantagens da adoção de comportamentos ambientalmente corretos, no âmbito da valorização dos resíduos urbanos.

Em cada visita, foi explicada a importância deste novo serviço, a nível ambiental e económico, tendo em conta que, “com a recolha direta nos estabelecimentos comerciais destes resíduos já separados, consegue-se diminuir o volume que é colocado nos contentores indiferenciados, reduzindo assim a fatura a pagar pelo Município”, explica a autarquia.

Para Duarte Novo, este novo serviço traz vantagens para todas as partes, uma vez que “ganham os comerciantes, porque não precisam de se deslocar aos ecopontos, ganha o Município e os Munícipes, porque futuramente vão pagar menos pela recolha de resíduos indiferenciados, e, não menos importante, ganha o ambiente, pelo aumento da reciclagem e proteção dos recursos naturais”.

Para mais informações sobre o serviço, a Câmara sugere o contacto com a Divisão dos Serviços Urbanos – Unidade de Ambiente e Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, presencialmente ou através do 234 732 100.