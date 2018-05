“Dos 8 aos 80, tudo se movimenta” está de volta a Anadia, a partir do próximo dia 13 de maio e até ao dia 24 de junho, para animar as manhãs de domingo, entre as 10h e as 12h. A organização é, como habitualmente, da Câmara Municipal de Anadia.

Jovens de todas as idades, mais ou menos atletas, estão convidados a participar nas diversas atividades deste projeto municipal que visa promover a criação de hábitos de atividade física e contribuir para o desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo e saudável.

A grande novidade desta 13.ª edição é a diversificação das atividades a realizar nas seis sessões agendadas, indo, assim, ao encontro dos interesses dos vários tipos de público e tornando a iniciativa mais abrangente. A Praça da Juventude, em Anadia, irá acolher as três primeiras ações, mas as restantes irão decorrer noutros locais.

Assim, a primeira sessão, prevista para o dia 13 de maio, consistirá numa aula de aeróbica, seguida de caminhada, seguindo o formato “tradicional” do projeto.

Com a realização da Anadia Wine Run no domingo seguinte, a segunda sessão de “Dos 8 aos 80” passa para dia 27 de maio, e será dedicada ao bootcamp. A Praça da Juventude será o ponto de partida para um percurso com passagem por várias estações localizadas em pontos estratégicos do centro da cidade, como por exemplo o Vale Santo e a Estação Vitivinícola da Bairrada, entre outros.

Para o dia 3 de junho, está prevista uma aula de zumba, que terá também como palco a Praça da Juventude.

No domingo seguinte, 10 de junho, será a vez de o Pavilhão de Desportos de Anadia, no Complexo Desportivo, receber os entusiastas da atividade física, desta vez para uma aula de pilates.

No dia 17 de junho, “Dos 8 aos 80” vai até Ferreiros, na freguesia da Moita, para o percurso pedestre “Rota do Poeta”. A sede da União Recreativa Ferreirense será o local de encontro dos adeptos das caminhadas, que irão percorrer cerca de 12 km, com passagem pela Barragem da Gralheira e pelas Termas de Vale da Mó, e regresso ao ponto inicial.

Como habitualmente, um peddy-paper marca o encerramento da atividade. Assim, no dia 24, as equipas concorrentes, previamente inscritas, irão concentrar-se, pelas 9h30, na Praça Visconde de Seabra, em Anadia, para receberem o guião da prova subordinada ao tema “Feira da Vinha e do Vinho de Anadia”.

“Dos 8 aos 80, tudo se movimenta” tem todos os ingredientes para ajudar a combater o sedentarismo e a obesidade, e ocupar os tempos livres de uma forma mais saudável e alegre. Como habitualmente, os participantes deverão munir-se de equipamento desportivo adequado e, sobretudo, de muita e boa disposição.