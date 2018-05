Cerca de um milhar de pessoas participou no dia 20 de maio, na “Anadia Wine Run”, evento desportivo que decorreu no concelho de Anadia, com organização da Câmara Municipal e da ADR4Estações.

Duas corridas de atletismo, de 23km e de 15km, e uma caminhada, de 10km, na natureza, em terreno misto, através de algumas das principais quintas e vinhedos do concelho, permitiram aos participantes desfrutar, para além das paisagens deslumbrantes, de algumas das iguarias e néctares da região, nomeadamente nas zonas de abastecimento. A prova teve como pontos de partida e chegada o Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia.

Os atletas, provenientes dos mais diversos pontos do país, designadamente do norte e centro de Portugal, deram, no final da corrida, um “feedback” extremamente positivo acerca da prova, mostrando-se bastante satisfeitos com a organização e, sobretudo, com os abastecimentos, e desejando que o evento volte a repetir-se. A todos foi entregue uma t-shirt técnica, uma garrafa de espumante “finisher” e uma sandes de leitão, tendo sido atribuídas medalhas “finisher” aos participantes nas duas corridas.

A cerimónia de entrega de prémios aos vencedores contou com a presença dos elementos do executivo municipal.

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, deixou um agradecimento a todos os presentes na corrida. Considerou “ter sido um sucesso e um momento de grande animação desportiva”, acrescentando que “depois do que aconteceu esta manhã, fica a certeza que terá de ser um evento a repetir”.

Esta primeira edição da “Anadia Wine Run” decorreu no âmbito da promoção da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto 2020.

Resultados:

15Km (Masculino)

1.º Fernando Souza – Boavista FC

2.º Tiago Duarte – Atletismo Clube da Tocha

3.º João Oliveira – Rompe Solas

15km (Feminino)

1.º Márcia Santos – DCI Pedrulha-Mealhada

2.º Renata Gonçalves – Os Quartas

3.º Raissa Rocha

23km (Masculino)

1.º Tiago Madureira – ACR Senhora do Desterro – Napo

2.º Ivo Pereira – Gaia Trail

3.º Marco Barbosa – Boavista FC

23km (Feminino)

1.º Daniela Silva – SC Paradela

2.º Silvya Ashky

3.º Jéssica Correia – ARCD Venda da Luísa

15km (Equipas Masculinas)

1.º DCI Pedrulha-Mealhada

2º Boavista FC

3º Tribo NR

15km (Equipas Femininas)

1.º Tribo NR

2.º OPraticante.pt – Bravos & Bravitas

3.º OPraticante.pt – Hora do Lobo Trail

23km (Equipas Masculinas)

1.º Boavista FC

2.º Casa Jovase

3.º Gaia Trail

23km (Equipas Femininas)

1.º ARCD Venda da Luísa