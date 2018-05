Anadia Fashion Night, o evento que Anadia dedica à moda, vai acontecer na noite do próximo sábado, 26 de maio, a partir das 21h, no Parque das Termas da Curia. A grande novidade da edição 2018 é, justamente, a escolha deste ex-líbris do concelho para servir como pano de fundo ao desfile.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Anadia em colaboração com o comércio local, vai dar a conhecer todas as novidades em vestuário, acessórios, cabeleireiro e maquilhagem, num grande desfile de moda conduzido por José Figueiras, apresentador de televisão.

Joel Reigota é o estilista convidado desta sexta edição do Anadia Fashion Night, para dar a conhecer algumas das suas criações. À passerelle serão ainda levadas as propostas das Lojas MSilva, Sala Sete, Yeap Store, Casa das Meias, KikoeNô Fashion, Espaço Moda Leonor, Almeida Jóias, Óptica Termal, Óptica Pereira, Óptica Gomes, Aliópticas, Feitio Jóias, O Corpete, e Sapataria Alferes. As novidades vão ser apresentadas por modelos da Agência B.nice, com hair & makeup a cargo de Neuza Ramos, Cápsula da Beleza e Barbearia Espaço M.

Antes e depois do desfile, haverá animação no Parque das Termas com a presença de D.J.

Na véspera do evento, sexta-feira, 25 de maio, e à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, 25 espaços comerciais de Anadia, Curia e Malaposta, identificados como Fashion Points, estarão abertos até às 23h, e, neste horário excecionalmente alargado, irão oferecer promoções, descontos e um acolhimento diferenciado aos seus clientes, numa noite diferente para o comércio local. O Município de Anadia irá também promover animação de rua, junto das lojas aderentes.

Duas noites de festa, que prometem muita animação e glamour a todos aqueles que queiram ficar a conhecer as novas tendências de moda. A entrada no Parque das Termas é gratuita.