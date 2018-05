A Feira Medieval regressa hoje, ao centro da cidade de Anadia, para uma grande festa com início nesta Quinta-feira da Ascensão ou Dia da Espiga, feriado municipal, e que se estenderá até sábado, dia 12, numa organização da Câmara Municipal de Anadia.

Como habitualmente, as Praças do Município e Visconde de Seabra, e os arruamentos que para elas convergem, serão o cenário privilegiado para as diversas atividades que preenchem o vasto programa do certame e que levarão os visitantes numa viagem no tempo até ao reinado de D. Dinis.

Arruadas musicais irão marcar, pelas 10h de hoje, quinta-feira, dia 10, a abertura oficial desta concorrida feira dedicada ao vinho, onde os comeres, os beberes e os artefactos da região aguardam pelos forasteiros nos espaços entregues às juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade social (IPSS), mercadores e artesãos. A animação não vai faltar nesta comemoração do feriado municipal de Anadia e avançará pela noite dentro: cortejos, arruadas, recriações históricas, encenações, danças, trovas, exposições e espetáculos com animais vão garantir um dia bem preenchido.

Amanhã, sexta-feira, o mercado reabre pelas 10h e o programa festivo regressa durante a tarde, com mais novidades: torneios de armas, uma ceia, e teatro de fogo juntam-se ao programa.

O último dia de feira, sábado, tem atividades planeadas para todo o dia: a par do mercado, dos comes e bebes, da dança e da música, os “contemporâneos” de D. Dinis e da Rainha Santa vão desfilar em cortejos, dramatizar acontecimentos dos finais do século XIII e início do século XIV, e mostrar a sua mestria no combate com armas.

Também os visitantes terão oportunidade de trajar “à época”, estando as vestes disponíveis para empréstimo no Centro Cultural de Anadia, nos dias 10 e 11 de maio, das 10h às 22h30, e no sábado, das 9h30 às 23h30.

Tal como nas anteriores edições da Feira Medieval de Anadia, a Câmara Municipal de Anadia conta, nesta iniciativa, com a preciosa colaboração das Juntas de Freguesia, IPSS e de outras entidades do concelho.