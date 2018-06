Cumprindo uma tradição de muitos anos, as marchas populares regressam a Cantanhede na noite do próximo sábado, 30 de junho, com o desfile em honra de S. Pedro, padroeiro da cidade. Promovido pela Câmara Municipal, o evento conta com a participação de 628 marchantes, um número recorde que evidencia a forte mobilização popular para a realização de um ritual de acentuada componente lúdica e festiva em torno de referências marcantes do quotidiano das comunidades locais.

A abrir o cortejo deste ano estará a Marcha Infantil da Gira Sol – Associação de Desenvolvimento de Febres, cujo tema é Pensar com o Coração, seguindo-se uma sequência de outras coregrafias variadas e sugestivas sobre Dias de Romaria (Vilamar), Luar de S. João (Febres), Casa de Cantanhede Marialva (Cantanhede), A São Tomé (Ançã), A Música (Murtede), A Pedra (Portunhos), O Mercado (Tocha) e Banco dos Namorados (Arrôtas).

O desfile começa às 21h30, no Mercado Municipal, a partir de onde cumprirá um itinerário com passagem pela Rua dos Bombeiros Voluntários, Largo Pedro Teixeira e Rua dos Namorados seguindo-se exibições no Largo D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa (Largo do Agueiro), a anteceder a grande exibição final na Praça Marquês de Marialva, onde haverá uma bancada para acomodar a assistência.

As Marchas Populares de Cantanhede em honra de S. Pedro ocorrem uma semana depois do desfile de S. João realizado na Praia da Tocha, também organizado pela Câmara Municipal, neste caso em parceria com a Junta de Freguesia da Tocha e a Associação Recreativa e Cultural 1.º de Maio.

À semelhança de edições anteriores, os eventos contam mais uma vez este ano com a extrema dedicação e o entusiasmo com que os grupos intervenientes festejam os Santos Populares em ambiente de cor, luz e alegria, com os seus primorosos trajes, as inventivas quadras cantadas ao despique e as danças e coreografias ensaiadas com todo o rigor.

A realização das marchas populares é subsidiada pela Câmara Municipal, que para o efeito atribui às entidades envolvidas uma verba pecuniária destinada a fazer face aos custos com a elaboração dos trajes, adereços, caracterização e outras despesas inerentes à preparação das representações.

Além das marchas de Cantanhede e Tocha, o Município apoia ainda outros desfiles locais, nomeadamente em Febres, na próxima sexta-feira, 29 de junho, promovido pela Junta de Freguesia, em Ançã, também na sexta-feira, organizado pela Junta de Freguesia de Ançã e integrado na programação do Mês da Cultura, da Saúde e do Desporto da vila histórica, bem como o já realizado na Pocariça em 23 de junho, por iniciativa da Comissão da Marcha das Arrôtas, em parceria com a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça.