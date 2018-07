Os alunos do 1.º ciclo matriculados nos dois polos escolares da freguesia de Oliveira do Bairro vão receber os cadernos de atividades gratuitamente, no próximo ano letivo. A oferta é da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, em parceria com o Crédito Agrícola (CA) de Oliveira do Bairro.

Os alunos do 1.º ciclo, a quem o Estado já oferece os manuais escolares, são agora também contemplados com esta medida excecional da autarquia local, que visa promover a natalidade e aumentar a qualidade de vida das famílias, confirmou o presidente da Junta de Freguesia, Simão Vela, aquando da assinatura do protocolo de colaboração, na passada sexta-feira, dia 29, na sede do CA.

O protocolo, para já, é válido por um ano e os valores em causa “não estão totalmente definidos nesta altura, porque ainda não temos a completa noção dos alunos matriculados”, afirmou Simão Vela. No entanto, o valor deverá rondar os 8 mil euros, sendo que 5 mil euros estão garantidos por parte do CA.

