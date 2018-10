O Município de Anadia celebra, de 31 de outubro para 1 de novembro próximos, mais uma Noite das Bruxas / Véspera de Dia de Todos os Santos, proporcionando aos utilizadores juvenis da Biblioteca Municipal uma divertida atividade, recheada de surpresas.

Sob o mote desta tradição europeia que tanto agrada aos mais jovens, a Biblioteca Municipal de Anadia irá possibilitar uma vez mais uma experiência única aos seus utilizadores: pernoitarem nas instalações da biblioteca.

Associada à véspera do Dia de Todos os Santos (1 de novembro) e próxima do Dia de Finados (2 de novembro), a Noite das Bruxas tem também tradições em Portugal. Assim, o Pão por Deus, os Santórios, e os Bolinhos e Bolinhós serão recordados e explicados nesta noite tão divertida.

A Noite das Bruxas na Biblioteca Municipal de Anadia tem início às 20h30 do dia 31 de outubro e termina às 10h00 do dia seguinte. Destina-se a crianças entre os 8 e os 11 anos de idade, e reserva, a todos os participantes, muitas atividades lúdicas em torno do livro e da leitura.

As inscrições são limitadas a 20 crianças e são aceites até ao dia 22 de outubro.

Para mais informações, os interessados deverão contactar a Biblioteca Municipal, através do endereço de correio eletrónico geral@bm-anadia.pt ou via telefone pelo número 231 519 090.