A partir do fim da tarde desta sexta-feira, dia 26, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma mudança significativa do estado do tempo no território de Portugal continental que deverá ficar sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores.

Para amanhã, sábado prevê-se descida acentuada da temperatura e vento moderado a forte de norte, com rajadas até 75 km/h no litoral oeste e 90 km/h nas terras altas. Há condições para aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, que nas terras altas podem ser de neve. Os valores da temperatura máxima deverão variar entre 15 e 18 ºC, com exceção do interior Norte e Centro onde se prevê que variem entre 7 e 12ºC.

Relativamente aos valores da temperatura mínima, deverão ser inferiores a 10ºC, com valores entre -2 e 5ºC nas regiões do interior Norte e Centro.

No Domingo a temperatura deverá registar ainda uma pequena descida. O vento deverá continuar do quadrante norte mas diminuindo de intensidade e ainda pode haver aguaceiros fracos, mais prováveis no litoral até ao início da manhã.

As baixas temperaturas associadas ao vento forte, deverão originar desconforto térmico.

Para sábado, dia 27, prevê-se também um aumento da agitação marítima na costa Ocidental, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.