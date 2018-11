O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol quer criar uma nova marca, com um festival de humor que traga a Oliveira do Bairro nomes mediáticos, ao mesmo tempo que abre portas a uma crítica de autor, protagonizada por jovens artistas da região. A par do MOB – Festa da Música e dos Músicos, que tem lugar cativo nesta sala de espetáculos desde a sua inauguração, nasce agora o “Hu’morde-me”, um nome que já entrou no ouvido e que, a partir desta sexta-feira, promete contaminar o público com boa disposição.

“Deixem o Pimba em Paz”, com o irreverente Bruno Nogueira e a vocalista dos Clã Manuela Azevedo, abre o festival no dia 9, apresentando músicas de Quim Barreiros, Ágata, Marante ou Marco Paulo, em surpreendentes versões com arranjos de jazz e pop. O diretor do QA, Tiago Matias, admitiu ao JB já ter visto o espetáculo mais do que uma vez, dada a sua qualidade. “O próprio nome do festival está refletido neste espetáculo, porque é uma forma de usar o pimba, sem denegrir a sua imagem, antes mostrando o que tem de bom.”