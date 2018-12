A Associação Escolíadas promove a 5.ª edição do Escolíadas Júnior, um projeto artístico que pretende promover a inclusão das Artes na Educação no 1.º Ciclo e despertar o interesse das crianças pelas expressões artísticas. Nos dias 8 e 9 de dezembro, o trabalho realizado ao longo do 1.º período pelas crianças do Agrupamento de Escolas da Mealhada sobe ao palco do Cineteatro Messias, com a realização de seis espetáculos.



São 579 crianças do 1.º Ciclo do Ensino Básico das 6 escolas do Agrupamento de Escolas de Mealhada que vão subir ao palco do Cineteatro Messias, na Mealhada, este fim-de-semana, para mostrar o resultado do trabalho realizado ao longo do primeiro período do ano letivo, no âmbito do projeto Escolíadas Júnior. Os espetáculos acontecem nos dias 8 e 9 de dezembro com o seguinte programa: sábado, 8, 10h30 – Pampilhosa (2A, 4C, 4B, 1A, 3B), 14h00 – Pampilhosa (2B, 4A, 1B, 3A); domingo, 9, 10h15 – Barcouço – Casal Comba, 12h00 – Luso – Antes, 15h00 – Mealhada (1A, 1C, 3C, 4B, 2C, 3A), 17h00 – Mealhada (2B, 3B, 4A, 1B, 2A).

O tema escolhido, “Era uma vez o Espaço”, tem um enfoque no imaginário infantil e desenvolve as ideias da importância de cuidar de si, do próximo e do mundo à nossa volta, ao mesmo tempo que aborda algumas matérias lecionadas na escola. Numa viagem pelo espaço e a planetas desconhecidos, as personagens da história procuram a resposta aos problemas da Terra e da Humanidade, encontrando exemplos de harmonia e solidariedade.

O projeto Escolíadas Júnior é promovido pela Associação Escolíadas pelo quinto ano consecutivo. A iniciativa consiste na realização de atividades de expressão dramática com as crianças, ao longo de um trimestre e culmina na apresentação de espetáculos destinados a toda a comunidade.