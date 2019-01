As regiões Norte e Centro de Portugal vão ser afetadas, esta terça-feira, pela passagem da depressão “Gabriel”, centrada na Bretanha francesa, podendo originar no nosso território períodos de chuva, queda de neve e vento forte, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo um comunicado do IPMA, Portugal poderá sofrer estes efeitos de mau tempo devido à passagem de uma superfície frontal fria associada àquela depressão, entre as 7h33 e as 23h59 de terça-feira, dia 29.

Em suma, o IPMA prevê um cenário de períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, mas fraca na região Sul. Esta precipitação será sob a forma de neve acima dos 1.200/1.400 metros, descendo a cota para os 1.000 metros no Norte, ao final do dia. Quanto ao vento, a previsão aponta rajadas até aos 65 kms/hora no litoral e até aos 85 kms/hora nas terras altas.