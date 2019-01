As temperaturas baixas continuam a marcar este arranque de ano novo. Apesar do sol, as temperaturas mínimas (quase negativas) continuam a ser constantes e podem prolongar-se por mais 10 dias, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo a previsão para esta sexta-feira, podemos destacar céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul até ao início da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal e acentuado arrefecimento noturno. O vento em geral fraco do quadrante leste, soprando por vezes moderado (até 35 km/h) nas terras altas, em especial até final da manhã. Formação de geada, em especial no interior Norte e Centro.

Para sábado, dia 5, a previsão será idêntica, com as temperaturas máximas a não ultrapassaram os 13 graus nas maioria dos concelhos bairradinos, que acusarão uma mínima entre os 2 e os 3 graus.

Para domingo, dia 6, o IPMA continua a prever céu pouco nublado, muito sol, mas com temperaturas baixas, na medida em que a máxima será de 15 graus e a mínima rondará 1 grau.

Entretanto, o IPMA prevê que esta situação se mantenha durante mais 10 dias, pelo menos.

Agasalha-se e bom fim de semana.