Por: Chef Gerson Oliveira

P/ 4 Px

Ingredientes

2 kg de cenoura

4 lombos de bacalhau

4 mini cenouras

4 espargos

4 bimi

4 pimentos vermelhos

q.b de nata

q.b de alho, louro e cebola

q.b azeite

Preparação

1. Começamos por colocar as cenouras no forno com casca a cerca de 1 hora a 180ºC. Passado esse tempo descascamos e trituramos com um pouco de nata até ficar puré e retificamos temperos e reservamos.

2. De seguida separamos as espinhas do lombo de bacalhau e guardamos as espinhas para fazer um caldo. Coloca-se as espinhas em água com alho, louro e cebola e deixamos ferver. Depois de ferver, passamos por um passador e guardamos o caldo. Os lombos colocamos no forno a 80ºC, cobertos de azeite, cerca de 30 min.

3. Colocamos o pimento no forno e depois de assado retiramos a pele e as sementes e trituramos com um pouco de azeite até obter um creme.

4. Os legumes cozemos em água a ferver até ficarem “al dente” e arrefecemos em água e gelo para manter a cor e parar a cozedura. Na hora de servir, para aquecer, colocamos no caldo de bacalhau previamente feito.

5. Para empratar, desafie-se e tente seguir a foto.