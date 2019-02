A GNR deteve esta terça-feira, dia 5, em flagrante delito, um homem de 33 anos, enquanto furtava combustível em camiões, no concelho de Águeda, informaram as autoridades.

No decorrer de uma ação de patrulhamento preventivo efetuado durante a noite, os militares do Posto Territorial de Arrancada do Vouga, surpreenderam o suspeito a furtar combustível de vários veículos pesados de mercadorias, parqueados junto ao IC2/N1. Para realizar os furtos, o suspeito usava uma mangueira para fazer a trasfega do combustível do interior dos depósitos dos veículos pesados para outros recipientes.

Desta ação resultou na apreensão do veículo utilizado no furto, de uma pistola de airsoft e de 17 recipientes com cerca de 300 litros de combustível furtado.

O suspeito foi presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência.