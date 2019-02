A primeira alteração à Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Anadia foi aprovada, por maioria, com 25 votos a favor (MIAP, CDS-PP e CDU) e três abstenções (PSD).

Na ocasião, a edil Teresa Cardoso explicou que este procedimento foi iniciado há um ano e que esta primeira alteração prende-se com correções necessárias quer à Planta de Ordenamento do PDM, quer ao próprio regulamento do PDM. Um ajustamento face a algumas condicionantes relacionadas com a REN (Reserva Ecológica Nacional) “na qual não podemos mexer”, mas também com o regulamento do PDM, devido “à necessidade de ajustar alguns parâmetros e corrigir alguns pontos de forma a dar resposta às solicitações que nos foram chegando”.

A edil sublinhou as várias etapas do processo, dando nota de que dos 19 contributos de cidadãos, cinco foram aceites.

“Não foram aceites as que não tinham enquadramento neste processo de alteração à revisão do PDM” e recordou ainda que já fora deliberado em reunião de executivo uma segunda alteração à revisão do PDM.

